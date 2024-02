Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bingen

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Glück im Unglück hatte ein 29 Jahre alter Autofahrer, als er am Freitag kurz nach 15 Uhr zwischen Inneringen und Bingen von der Fahrbahn abgekommen ist. Der Renault-Fahrer war auf der K 8201 in Richtung Bingen unterwegs und geriet in einer Linkskurve ins Bankett, woraufhin er die Kontrolle über seinen Pkw verlor. Er schleuderte eine Böschung hinab, über einen Feldweg und riss im angrenzenden Wald kleinere Bäume und Gehölz um, bevor er auf der Seite zum Liegen kam. Dabei kam der 29-Jährige glimpflich davon. Ein Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur Behandlung in eine Klinik. An seinem Renault entstand hingegen wirtschaftlicher Totalschaden, der auf rund 30.000 Euro beziffert wird. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Wagen. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, bei der auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz war, musste die Fahrbahn bis etwa 15.45 Uhr gesperrt werden.

Krauchenwies

5-köpfige Personengruppe nach Körperverletzung gesucht

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich gegen 02:20 Uhr in Krauchenwies in der Bittelschießer Straße auf Höhe einer dortigen Tankstelle eine Körperverletzung mit sieben beteiligten Personen. Zuvor kam es bereits auf dem Landjugendball in Krauchenwies zwischen den 27- und 25-jährigen Geschädigten und einem der späteren Tatverdächtigen zu einem verbalen Konflikt. Als die beiden Geschädigten mit einer weiteren Zeugin die Lokalität verließen, wartete bereits die bislang unbekannte fünfköpfige Personengruppe auf Höhe der Tankstelle. Die zwei Geschädigten wurden von der Tätergruppe niedergeschlagen und auf dem Boden liegend getreten. Nachdem ein Verkehrsteilnehmer auf die Situation aufmerksam wurde und hupte, flüchtete die Gruppierung. Aufgrund der entstandenen Verletzungen in Form von Prellungen im Gesichtsbereich, musste der 25-Jährige in ein Klinikum verbracht werden. Zeugen der Körperverletzung oder Personen, welche Hinweise auf die bislang unbekannte Personengruppe geben können, mögen sich unter Tel. 07571/1040 beim Polizeirevier in Sigmaringen melden.

