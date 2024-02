Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Stützsäulen besprüht

Wegen Sachbeschädigung hat das Polizeirevier Sigmaringen die Ermittlungen aufgenommen, nachdem Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Stützsäulen an einem Modehaus in der Schwabstraße mit Schriftzügen besprühten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Auf Schulgelände randaliert

Sachschaden von rund 1.000 Euro haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen auf dem Gelände einer Schule in der Hohenzollernstraße angerichtet. Die Täter rissen eine Betonstufe aus der Erde heraus und warfen diese Treppenstufen hinunter, zudem beschädigten sie einen Rosenbogen. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen der mutwilligen Beschädigungen und nimmt Hinweise auf die Unbekannten unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Autofahrer will vor Polizeikontrolle flüchten - Unfall und Strafanzeige die Folge

Offensichtlich weil er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand und Drogen bei sich hatte, wollte ein 21 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagabend vor einer Polizeikontrolle flüchten. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen führten gegen 23 Uhr Verkehrskontrollen auf der B 313 durch, als der 21-Jährige aus Richtung Bronnen kommend in einiger Entfernung anhielt, umdrehte und mit quietschenden Reifen davonfuhr. Eine Streife nahm daher die Verfolgung über die Hechinger Straße und die Serpentinen der B 32 in Richtung Neufra auf. Nachdem der Autofahrer in eine kleinere Straße Richtung Kleinensteinäcker abbog, verlor er in einiger Entfernung zum Streifenwagen in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen, geriet nach rechts von der Fahrbahn eine kleinere Böschung hinab und durchbrach einen Weidezaun. Während sich der 21-Jährige und seine Beifahrerin lediglich kleinere Verletzungen zuzogen, entstand an dem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Im Fahrzeug konnten die Einsatzkräfte deutlichen Cannabis-Geruch vernehmen und fanden in der Folge auch ein Tütchen Marihuana auf. Ein beim Pkw-Lenker durchgeführter Drogenvortest schlug ebenfalls positiv auf Cannabis an. Der 21-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird nun strafrechtlich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Bad Saulgau

Polizei sucht nach Körperverletzung Zeugen

Nach einer Körperverletzung in einem Partyzelt am Donnerstagabend sucht das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen. Gegen 22.15 Uhr geriet nach bisherigen Erkenntnissen ein Unbekannter mit zwei 23- und 22-Jährigen in Streit. Während er dem Einen mehrmals mit der Faust seitlich gegen den Kopf schlug, schubste er den Zweiten zu Boden, sodass dieser auf dem Hinterkopf aufschlug. Der Unbekannte wird als etwa 30 Jahre alt, circa 185cm groß, korpulent mit braunen sehr kurzen Haaren beschrieben und soll zur Tatzeit ein blaues Krümelmonster-Kostüm getragen haben. Zeugen der Auseinandersetzung und Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Gegen Streifenwagen uriniert - Auseinandersetzung die Folge

Einen vermeintlichen Scherz, über den die Polizei überhaupt nicht lachen kann, haben sich ein 26-Jähriger und zwei weitere, bislang unbekannte Begleiter am Donnerstagabend erlaubt. Gegen 19.45 Uhr urinierte das Trio in der Kreuzgasse gegen einen dort abgestellten Streifenwagen. Ein unbeteiligter 18-Jähriger zückte daraufhin sein Handy und filmte die Situation, was einem der Urinierenden offensichtlich missfiel. Er ging auf den jungen Mann zu und verpasste ihm, nachdem er ihn aufforderte, das Video zu löschen, mehrere Kopfstöße. Während die übrigen Beteiligten flüchteten, nahm eine zwischenzeitlich verständigte Polizeistreife die Personalien des 26-Jährigen auf. Ihn erwartet ein Bußgeld wegen Urinierens in der Öffentlichkeit. Gegen seine bis dato noch unbekannten Kumpane wird zusätzlich wegen Körperverletzung ermittelt.

