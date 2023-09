POL-Bremerhaven: Auto flüchtet nach Beinahe-Zusammenstoß mit E-Bike - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Ein 50 Jahre alter Mann hat am frühen Montagmorgen, 18. September, in Bremerhaven-Lehe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er hatte offenbar andere Menschen mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht. Gegen 4.20 Uhr gingen Notrufe bei der Polizei Bremerhaven ein. Der Mann sei in zwei Kneipen an der Rickmersstraße aufgefallen und habe dabei die beschriebenen Gegenstände mitgeführt. Zudem sei er ...

mehr