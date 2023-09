Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Bedrohung in der Rickmersstraße

Bremerhaven (ots)

Ein 50 Jahre alter Mann hat am frühen Montagmorgen, 18. September, in Bremerhaven-Lehe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Er hatte offenbar andere Menschen mit einem Messer und einem Schlagstock bedroht. Gegen 4.20 Uhr gingen Notrufe bei der Polizei Bremerhaven ein. Der Mann sei in zwei Kneipen an der Rickmersstraße aufgefallen und habe dabei die beschriebenen Gegenstände mitgeführt. Zudem sei er aggressiv aufgetreten und habe sowohl in den Gaststätten als auch auf der Straße Personen bedroht. Mehrere Streifenwagen eilten zum Einsatzort und betraten die Bar, in der sich der Mann nun aufhalten sollte. Hier trat der mutmaßlich bewaffnete Tatverdächtige den Beamten plötzlich entgegen. Um Angriffe auf die eingesetzten Polizisten zu verhindern, wurde ihm der Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgerätes ("Taser") angedroht. Der Verdächtige ließ sich daraufhin widerstandslos festnehmen. Die gefährlichen Gegenstände, die der Mann zuvor geführt hatte, wurden als mutmaßliche Tatmittel beschlagnahmt. Der Beschuldigte erhielt eine Strafanzeige wegen Bedrohung sowie Führens von Waffen ohne Berechtigung. Die Ermittlungen dauern an.

