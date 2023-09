Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall auf der Hafenstraße: Radfahrerin kollidiert mit Autotür

Bremerhaven (ots)

Gegen die geöffnete Tür eines Autos prallte am gestrigen Donnerstagabend, 14. September, eine 37 Jahre alte Radfahrerin im Bremerhavener Stadtteil Lehe.

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Bremerhavenerin gegen 17.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Hafenstraße in Richtung Süden unterwegs. Als sie dabei an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Volvo vorbeifuhr, öffnete dessen 71-jährige Fahrerin die Autotür, um auszusteigen. Die Radfahrerin prallte gegen die Autotür, stürzte auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen an Nacken und Knie zu. Unmittelbar nach der Kollision eilten Ersthelfer der Gestürzten zur Hilfe. Einsatzkräfte der Feuerwehr übernahmen dann die weitere Versorgung der Verletzten und brachten sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Hierzu der Rat der Polizei:

Immer wieder kommt es beim Öffnen von Autotüren zu diesen sogenannten Dooring-Unfällen. Dabei ist es in der Theorie doch so einfach: Erst einen Blick über die Schulter nach hinten werfen und dann die Autotür öffnen. Im teils stressigen Alltag wird dieser Extra-Blick jedoch häufig vergessen. Das ist besonders gefährlich für von hinten heranfahrende Rad- oder auch Rollerfahrer. Diese rechnen nicht mit der sich plötzlich öffnenden Tür, und es kommt zur Kollision mit zum Teil schwersten Folgen.

Unser Tipp deshalb: Gewöhnen Sie sich den sogenannten Holländischen Griff an. Dieser erinnert fast automatisch an den so wichtigen Schulterblick. Dabei öffnet man - egal, ob als Fahrer oder Beifahrer - die Autotür nicht mit der Hand, die der Tür am nächsten ist, sondern mit der jeweils anderen. Der Fahrer öffnet die Autotür also mit der rechten Hand. Der Oberkörper dreht sich hierdurch automatisch und ermöglicht einem - fast wie von selbst - den Blick über die Schulter nach hinten. Die Wahrscheinlichkeit, dass man so noch von hinten heranfahrende Verkehrsteilnehmende übersieht, wird deutlich reduziert.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell