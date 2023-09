Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Terrassentür eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bremerhaven- Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am vergangenen Mittwochmorgen, 13. September, im Bremerhavener Stadtteil Geestemünde sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten die derzeit noch unbekannten Täter in der Zeit zwischen 9.20 Uhr und 10.20 Uhr die Scheibe einer Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus an der Mozartstraße. Hier durchwühlten die Unbekannten dann Schränke sowie Schubladen und flüchten im Anschluss mit ihrer Beute - Bargeld, persönliche Papiere und eine Umhängetasche - in unbekannte Richtung.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3321 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell