POL-BO: Schwerverletzter Fahrradfahrer (82) nach Alleinunfall

Witten (ots) - Der Staatsschutz ermittelt wegen verfassungswidriger Schmierereien in Witten-Annen. Es werden Zeugen gesucht. Bislang unbekannte Täter haben rechte Symbole auf einen jüdischen Gedenkstein an der Westenfeldstraße gesprüht. Die verfassungswidrigen Schmierereien wurden am frühen Freitagmorgen, 8. ...

