Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Enzkreis) Straubenhardt - Täter sucht in Fahrzeugen nach Diebesgut

Straubenhardt (ots)

Mehrere unverschlossene Fahrzeuge durchsucht und dabei Gegenstände entwendet hat ein unbekannter Täter in Ottenhausen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen durchsuchte unbekannte Täterschaft am frühen Dienstagmorgen, zwischen Mitternacht und 3:00 Uhr, mehrere unverschlossene Fahrzeuge in der Tiergartenstraße, der Heidäckerstraße, der Hindenburgstraße und in der Straße "Appelhof". Aus mehreren Fahrzeugen entwendete er Gegenstände in derzeit noch unbekannter Höhe.

In einem der Fahrzeuge konnte er den Fahrzeugschlüssel auffinden und fuhr im Anschluss mit dem Fahrzeug auf der Hindenburgstraße in Richtung Ortsmitte. Hierbei verunfallte er mit dem Fahrzeug, welches er in der Folge stehen ließ und sich in unbekannte Richtung entfernte.

Der unbekannte Täter wird auf etwa 20 Jahre geschätzt und war mit einem schwarzen T-Shirt mit weißer Aufschrift im Brustbereich bekleidet.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, unter der Rufnummer 07082-7912 0, in Verbindung zu setzen.

Tipps rund um das Thema Autodiebstahl erhalten Sie unter folgendem Link der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Yvonne Schwarz-Tron, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell