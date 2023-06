POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Radfahrer stürzt alkoholisiert

Pforzheim (ots) - Unbekannte haben sich über das Wochenende unerlaubt Zugang zu einem Firmengrundstück auf der Wilferdinger Höhe verschafft. Nach derzeitigen Erkenntnissen drang die unbekannte Täterschaft im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr, bis Montag, 6:30 Uhr, gewaltsam auf das Gelände einer Firma in der Stuttgarter Straße ein und entwendete Waren in noch unbekannter Schadenshöhe. Zeugen, die in diesem ...

