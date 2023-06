POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann von Unbekannten bedroht und ausgeraubt

Bad Wildbad (ots) - Etwas Bargeld und ein technisches Gerät im Wert von rund 3.000 Euro haben Unbekannte am frühen Sonntagmorgen in Calmbach als Diebesgut an sich genommen. Offenbar drang die Täterschaft kurz vor 01:00 Uhr in das in der Häberlenstraße gelegene Gebäude ein, indem eine Fensterscheibe eingeworfen wurde, um so ins Innere zu gelangen. Nachdem das Inventar durchsucht worden war, flüchteten der oder die ...

