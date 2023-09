POL-BO: Verfassungswidrige Schmierereien an jüdischem Gedenkstein in Witten - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Nach einem Straßenraub auf eine Seniorin am Donnerstag, 7. September, in Bochum-Eppendorf sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand war die 84-jährige Frau aus Bochum gegen 11 Uhr fußläufig auf der Baumgartenstraße unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann entgegenkam. In Höhe der Hausnummer 3 ging der Unbekannte unvermittelt auf die Seniorin zu und entriss ihr eine Kette, die sie am Hals ...

