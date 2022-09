Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Schlägerei in Merziger Diskothek - Zeugen gesucht

Merzig (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 18.09.2022, kam es gegen 03:30 Uhr vor dem Toilettenbereich einer Diskothek im Saarwiesenring in Merzig zu einer Rangelei, in deren weiteren Verlauf ein Mann von mehreren Tätern zusammengeschlagen und schwer verletzt wurde. Die Polizeiinspektion Merzig sucht dringend Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 06861/7040 entgegengenommen.

