LPI-J: Verkehrskontrollen

Weimar (ots) - Am Samstagmittag begab sich ein 22jähriger auf seine Arbeit in eine Pflegeeinrichtung in Weimar-West und stellte dafür sein Fahrrad im Hausflur ab. Während seiner Arbeitszeit entwendeten unbekannte Täter das Rennrad der Marke Cube im Wert von über 1000 Euro. Hinweise gibt es momentan keine. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

mehr