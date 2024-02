Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ladendiebstahl

Mit strafrechtlichen Folgen müssen zwei junge Frauen rechnen, die am Donnerstag gegen 14 Uhr in einem Drogeriemarkt bei einem Ladendiebstahl erwischt wurden. Ein Zeuge war auf den Diebstahl aufmerksam geworden und kontaktierte die Polizei. Die Beamten fanden bei den weiteren Maßnahmen bei einer 18-Jährigen gestohlene Kosmetik- und Hygieneartikel sowie ein Pfefferspray auf. Darüber hinaus fanden die Polizisten bei ihrer 19 Jahre alten Begleiterin ebenfalls Diebesgut und stellten bei dieser auch eine geringe Menge Betäubungsmittel sicher. Beide erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.

Tettnang

Sachbeschädigung

Unbekannte haben mutmaßlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Seitenverglasung eines Bushaltestellenhäuschens in der Kirchstraße offenbar mutwillig zerstört. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Eriskirch

Unfallflucht

Unerkannt geflüchtet ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, nachdem er am Donnerstagvormittag auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufszentrums in der Friedrichshafener Straße einen abgestellten Audi touchiert hatte. Bei dem Unfall verursachte er auf der Fahrerseite großflächige Kratzer. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf rund 3.000 Euro. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Meckenbeuren

Körperverletzung - Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Nach einer Auseinandersetzung unter Jugendlichen und Heranwachsenden am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr im Bereich der Humpisstraße/Inselstraße hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Im Rahmen einer Fastnachtsveranstaltung war es offenbar zu Meinungsverschiedenheiten gekommen, woraufhin der Streit eskalierte. Die verständigte Polizei eilte hinzu, als mehrere Personen auf zwei am Boden liegende junge Männer eingetreten und geschlagen haben sollen. Beim Erblicken der Beamten suchten mehrere Tatverdächtige fluchtartig das Weite. Den Ermittlern gelang es, zwei Jugendliche zu verfolgen und im Rahmen der Fahndung vorläufig festzunehmen. Bei der Auseinandersetzung wurden zwei Beteiligte leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen, die auch die Identität weiterer Tatbeteiligter klären sollen, dauern noch an. Hinweise nimmt die Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Überlingen

Streit unter Männern eskaliert

Nicht den besten Tag erwischt hatten offenbar zwei Männer, die am Donnerstagmorgen im Primelweg aneinandergeraten sind. Die Gestik eines Fußgängers, mit der Aufforderung langsamer zu fahren, veranlasste einen 48-jährigen Autofahrer dazu, das Gespräch zu suchen. Die Aussprache führte jedoch nicht zur Beruhigung der beiden Gemüter. Im Gegenteil - der 48-Jährige soll sein 68-Jahre altes Gegenüber bedroht und mit Beleidigungen betitelt haben. Der Ältere ließ dies hingegen nicht auf sich sitzen und zückte kurzerhand eine Schreckschusswaffe. Offenbar unbeeindruckt soll der 48-Jährige weitere Beleidigungen ausgesprochen und seinen Kontrahenten im weiteren Verlauf verfolgt haben. Die Konsequenz für beide: entsprechende Strafanzeigen, unter anderem wegen Bedrohung, bei der Staatsanwaltschaft.

Überlingen

Polizei stoppt unzulässigen Schwertransport

Die Polizei hat am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 31 gegen 4.15 Uhr einen offenbar unzulässigen Schwertransport gestoppt. Ein Verkehrsteilnehmer hatte den langsam fahrenden Lastwagen gemeldet, der in Schlangenlinien unterwegs war. Bei der Kontrolle im Bereich der B 31n zur Abfahrt in Richtung Owingen stellten die Polizisten erhebliche Mängel am Gespann fest. Anstatt der zulässigen 22,5 Tonnen war der Schwertransport mit schätzungsweise 60 Tonnen deutlich überladen. Die Ladung war zum Teil ungleichmäßig auf dem Hänger geladen und nicht gegen Verrutschen gesichert. Auch die Spanngurte wiesen erhebliche Mängel auf, sie waren teilweise beschädigt und unzulässig an scharfen Kanten befestigt. Darüber hinaus hatte der Fahrer offenbar gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen und sich nicht an die vorgeschriebene Fahrtstrecke gehalten. Der Schwertransport wurde am Parkplatz Biblis verkehrssicher abgestellt, weiterfahren durfte er vorerst nicht. Die Ermittler prüfen nun entsprechende Anzeigen gegen den Fahrer und den Halter des Gespanns.

Salem

Polizei rückt zu Auseinandersetzung aus

Aneinandergeraten sind am Donnerstagvormittag zwei Männer in einer Unterkunft in der Bodenseestraße. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache kam es zum Streit, woraufhin sich beide gegenseitig attackierten und dabei nicht unerhebliche Verletzungen zuzogen. Die erste Meldung, wonach bei der Auseinandersetzung auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll, bestätigte sich nicht. Die Kontrahenten im Alter von 25 und 32 Jahren werden nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

