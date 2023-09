POL-EL: Nordhorn - Radfahrerin gesucht

Lingen (ots) - Zwischen dem 8. August, 22:00 Uhr, und dem 9. August, 05:00 Uhr, hat eine bislang unbekannte Täterschaft auf unbekannte Weise den Pizzaofen am Jugendzentrum Alter Schlachthof an der Straße Konrad-Adenauer Ring in Lingen, zerstört. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin ...

