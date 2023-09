Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Lingen (ots)

In der Nacht zum 28. Juli zwischen 22:00 und 05:00 Uhr ist es an der Straße Konrad-Adenauer-Ring in Lingen zu einer Sachbeschädigung durch unbekannte Täter gekommen. Dabei wurde eine Hauswand mit schwarzer Farbe beschmiert. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.

