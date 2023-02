Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Gefährliche Körperverletzung am Bahnhof Engen

Engen (ots)

Ein Augenzeuge beobachtete vorgestern eine erst verbale und dann körperliche Auseinandersetzung zweier Männer und rief die Polizei. Einer der Kontrahenten erlitt bei dem Vorfall eine Kopfverletzung. Die Bundespolizeiinspektion Konstanz ermittelt.

Am Dienstagnachmittag (7. Februar 2023) ist es am Bahnhof in Engen zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Zwei Männer im Alter von 26 und 30 Jahren sollen zuvor verbal in einen Streit geraten sein. Der jüngere der beiden Kontrahenten, ein deutscher Staatsangehöriger, habe einen vier Jahre älteren syrischen Staatsangehörigen zunächst beleidigt und dann körperlich attackiert. Dabei soll er ihm mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben, sodass diese zerbrach. Der 30-jährige Mann erlitt eine Kopfverletzung. Eine Streife der Bundespolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort mit Unterstützung von ebenfalls alarmierten Einsatzkräften der Landespolizei. Zur medizinischen Versorgung brachte ein Rettungswagen die verletzte Person in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Zum genauen Ablauf der Tat sowie deren Hintergründen ermittelt nunmehr die Bundespolizeiinspektion Konstanz.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell