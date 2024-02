Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Ohne Führerschein gefahren

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gelangt ein 29-jähriger Pkw-Lenker zur Anzeige, der am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr vor einer stationären Kontrollstelle der Polizei im Knollengraben gewendet hat. Nach kurzer Hinterherfahrt konnte das Fahrzeug von der Streife eingeholt und der Fahrer überprüft werden. Hierbei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ebenfalls angezeigt wird der 47-jährige Fahrzeughalter, der die Fahrt zuließ.

Bad Waldsee

Händeleien an der Hausfasnet

Im Rahmen der sogenannten Hausfasnet kam es am Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag im Stadtgebiet Bad Waldsee zu mehreren Auseinandersetzungen und polizeilichen Vorkommnissen. In nahezu allen Fällen dürfte Alkohol mitursächlich für die Auswüchse gewesen sein. Gegen 19.45 Uhr pöbelte im Grabenmühlweg ein 20-Jähriger an einem Imbisswagen drei Wartende an und schlug diesen offenbar grundlos ins Gesicht. Hierdurch zog sich mindestens einer von ihnen eine blutende Verletzung an der Lippe zu. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen, er gelangt zur Anzeige, außerdem wurde ihm ein Aufenthaltsverbot ausgesprochen. Gegen 21.45 Uhr kam es zwischen drei bislang unbekannten Personen vor einer Bar in der Herrgottsgasse zu einem Streit. Ein 18-Jähriger, der hier schlichten wollte, wurde daraufhin von den Unbekannten mehrfach geschlagen und gewürgt. Hier ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Um 22.15 Uhr wurde der Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in derselben Bar gemeldet. Im Rahmen dieser Tätlichkeit wurden zwei Männer ebenfalls durch Faustschläge im Gesicht verletzt. Auch hier wird wegen Körperverletzung ermittelt. In der Hauptstraße gerieten gegen 23 Uhr drei Personen in Streit. Ein 34-jähriger Beteiligter wurde hier mehrfach ins Gesicht geschlagen und dadurch leicht verletzt. Nach dem die beiden ebenfalls beteiligten 42 und 16 Jahre alten Männer etwa eine halbe Stunde vorher im Rahmen einer anderweitigen Streitigkeit bereits aufgefallen waren, wurden sie in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen sie wird wegen Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte wird ein 27-Jähriger angezeigt, der gegen 0.30 Uhr in der Hauptstraße vom Sicherheitsdienst dabei beobachtet wurde, wie er ein Pärchen offenbar grundlos angepöbelt hat. Nach Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten verweigerte der Mann zunächst seine Personalienangabe und versuchte im Rahmen der folgenden Durchsuchung, einem Beamten in den Oberschenkel zu beißen. Er musste daraufhin den Rest der Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Gegen 23.45 Uhr wurde über Notruf mitgeteilt, dass eine Frau in den Stadtsee gefallen sei. Da die 45-Jährige vor Ort angab, möglicherweise zuvor KO-Tropfen verabreicht bekommen zu haben, wurden entsprechende Untersuchungen im Krankenhaus veranlasst. Nachdem ein Vorabscreening komplett negativ verlief, muss derzeit davon ausgegangen werden, dass vielmehr die Alkoholisierung von rund 1,6 Promille ursächlich für den Sturz gewesen sein dürfte.

Berg

Bremsschlauch an Anhänger gelöst

Wie erst jetzt angezeigt wurde, soll ein bislang unbekannter Täter im Rahmen des Berger Karrenumzugs am Samstag, 03.02.24, zwischen 14 und 15 Uhr an einem Anhänger einen Bremsschlauch gelöst und somit eine erhebliche Gefährdung Unbeteiligter in Kauf genommen haben. Der Unbekannte wurde von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er die Druckluftverbindung zwischen dem auf Höhe des Rathauses abgestellten Traktor und dem daran befestigten Anhänger abkoppelte. Danach sei der Mann in der Menschenmenge untergetaucht. Nur der Tatsache, dass die Zeugin den Traktorfahrer später auf den Umstand hinwies, dürfte es zu verdanken sein, dass hier nichts Schlimmeres passiert ist. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 25-35 Jahre alt, rund 180 cm groß, Dreitagebart. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einer blau-weiß gestreiften Wintermütze, einer neongelben Sonnenbrille, einem blauen Schlauchhalstuch, einer blau-grauen Jacke, gelben Stutzen und braunen Stiefeln. Das Polizeirevier Weingarten hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet und bittet weitere Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Wangen im Allgäu

Ohne Fahrerlaubnis, ohne Versicherung und unter Drogeneinwirkung unterwegs

Einen Volltreffer landeten Beamte des Polizeireviers Wangen, als sie am späten Donnerstagabend im Wangener Norden einen Pkw-Lenker kontrollierten, der zuvor durch seine überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich bei dem 25-Jährigen deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, weswegen die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Außerdem zeigte sich, dass dem Fahrer in Deutschland die Fahrerlaubnis bereits zurückliegend entzogen worden war und dass die Kennzeichen am benutzten Fahrzeug entstempelt waren. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, er wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Benutzung eines nicht zugelassenen Fahrzeugs und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss zu verantworten haben.

Wangen im Allgäu

Trunkenheitsfahrt

Weil sie mit ihrem Fahrzeug mehrfach auf die Gegenfahrbahn kam, ist eine 77-jährige Pkw Lenkerin am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr einem Polizeibeamten auf dem Weg zum Dienst im Stadtgebiet aufgefallen. Im Bereich Wangen Nord gelang es dem Beamten, die Frau anzusprechen, nachdem diese mit ihrem Wagen fast in eine Schutzplanke geprallt war. Hierbei zeigten sich deutliche Anzeichen einer Alkoholeinwirkung bei der Frau. Ein von einer hinzugezogenen Streifenwagenbesatzung durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille, woraufhin die 77-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Ihr Führerschein wurde einbehalten, sie wird sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Isny

Eingebrochen und Spielkonsole entwendet

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend im Zeitraum zwischen 20 und 22.30 Uhr in eine Wohnung in der Rainstraße eingebrochen. Der Unbekannte schlug eine Fensterscheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Daraus entwendete er nach jetzigem Stand lediglich eine Spielkonsole. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07562/976550.

Vogt

Verkehrsunfall

Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz nach 21.30 Uhr auf der L 325. Die 55-jährige Lenkerin eines Citroën befuhr die Strecke von Vogt in Richtung Heißen und ordnete sich auf Höhe Stockäcker zunächst irrtümlicherweise zum Linksabbiegen ein. Nachdem ihr Weg sie eigentlich nach rechts führen sollte und sie von einer Mitfahrerin auf den Umstand aufmerksam gemacht wurde, zog sie nach rechts und übersah dabei den VW Passat eines 41-Jährigen, der in diesem Moment rechts an ihr vorbeifuhr. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden sowohl der 41-Jährige als auch dessen 62-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide kamen mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge, an denen jeweils Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Leutkirch

Unfallflucht

Mutmaßlich am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Kornhausstraße abgestellten VW beschädigt und danach Unfallflucht begangen. Wohl beim Ausparken streifte der Unbekannte den VW und richtete dabei Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro an. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07561/84880.

Bad Wurzach

Trunkenheitsfahrt

Weil er in deutlichen Schlangenlinien fuhr, fiel ein 48-jähriger Pkw-Lenker am frühen Freitagmorgen einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Leutkirch in der Ravensburger Straße auf. Im Rahmen der folgenden Kontrolle wurden deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung festgestellt, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von annähernd 1,6 Promille. Der 48-Jährige musste sich in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und seinen Führerschein bei der Polizei abgeben. Er gelangt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell