POL-KN: (Fischingen, Lkr. Rottweil) 38-Jähriger bricht für einen Kaffee in Zimmerei ein (29.09.2023)

Fischingen (ots)

Ein 38-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in eine Zimmerei in der Straße "Langwiesen" eingebrochen. Der Mann schlug eine Scheibe des Firmengebäudes ein und gelangte so in die Räumlichkeiten des Betriebs. Dort ließ er sich einen Kaffee aus dem Automaten und machte anschließend am Tisch im Aufenthaltsraum ein Schläfchen, bis ihn die eintreffenden Polizisten weckten. An der Scheibe entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Gegen den Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, wird nun wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

