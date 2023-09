POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Schaffhauser Straße verletzt (28.09.2023)

Stockach (ots) - Ein Hund hat am Donnerstagabend auf dem Radweg zwischen der Waldstraße und dem Rißtorf-Kreisel eine Radlerin gebissen. Gegen 18.20 Uhr fuhr eine 61 Jahre alte Frau auf dem Radweg vom Rißtorf-Kreisverkehr am Wald entlang in Richtung Waldstraße. Kurz nach der Brücke auf Höhe "Dietsche" rannte ein freilaufender Hund auf sie zu, stieß sie vom Fahrrad und zwickte die Frau in die Wade. Ohne sich um die ...

