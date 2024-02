Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Alkoholisierte Fahrradfahrerin kontrolliert

Am Sonntagmorgen, gegen 02:15 Uhr beobachtete eine Streifenwagenbesatzung ein entgegenkommendes Licht. Dieses Licht gehörte offenbar zu einem Fahrrad und schwankte von links nach rechts hin und her. Die Kontrolle der 32-jährigen Fahrradfahrerin erfolgte in der Gartenstraße. Hierbei ergaben sich weitere Hinweise, dass die Frau unter nicht nur geringfügiger Einwirkung von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest wies einen Anhaltswert von über 1,6 Promille aus, weshalb sie sich zur Beweissicherung einer Blutentnahme unterziehen lassen musste. Sollte der Blutalkoholwert den Anhaltswert des Atemalkoholtestes bestätigen, hat die Fahrradfahrerin unter anderem mit einer empfindlichen Geldstrafe zu rechnen.

Baienfurt

Tätliche Auseinandersetzung

Am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr kam es bei der Bushaltestelle gegenüber der Feuerwehr zur tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-, einem 24-jährigen und weiteren Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 38-jährige andere mit Fäusten ins Gesicht geschlagen und dem 24-jährigen ein Glas ins Gesicht geschmissen haben. Hierdurch erlitt er eine klaffende Wunde, welche im Krankenhaus genäht werden musste. Wie und warum es zu dieser Auseinandersetzung kam und ob die andern Männer den 38-jährigen zuvor ebenfalls geschlagen oder provoziert haben, ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zum Tatablauf nimmt das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803-6666 entgegen.

Bad Waldsee

Einbruch in Vereinsgaststätte

Bislang unbekannte Täter brachen am frühen Sonntagmorgen zwischen 02:00 und 04:00 Uhr in ein Vereinsheim mit angeschlossener Gaststätte im Möserweg ein. Nachdem der oder die Täter sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude verschafft hatten, durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertsachen und hebelten Behältnisse auf beziehungsweise versuchten dies. Ob und wenn ja, was die Täter entwendeten ist bislang unklar und ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Tatrekonstruktion. Das Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751/803-6666 bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang. Wer hat Verdächtiges im betreffenden Zeitraum im Bereich Möserweg beobachtet oder wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Aitrach

Alkoholisierten Autofahrer bei Verkehrskontrollen angehalten

Bei Verkehrskontrollen in Aitrach hielt eine Streife des Polizeireviers Leutkirch am Samstagabend, um 21:10 Uhr einen VW Polo an. Unverkennbare Anzeichen bei dem 33-jährigen Fahrer wiesen auf einen, über die Grenzen des Erlaubten hinausgehenden Alkoholkonsum hin. Zudem ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer möglicherweise Drogen konsumiert hatte. Um dies beweisen oder widerlegen zu können, musste der Mann sich einer Blutentnahme in einem Krankenhaus unterziehen lassen. Seinen Führerschein stellte die Polizei an Ort und Stelle sicher. Ihm ist es untersagt bis auf Weiteres führerscheinpflichtigen Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr zu fahren.

Bad Wurzach

Täter schlägt zu und flüchtet

Nach Angaben des 43-jährigen Geschädigten sprach er am Samstagabend gegen 20:00 Uhr eine Person an, die sich verdächtig zwischen geparkten Autos in der Oberriedstraße aufhielt. Als er die weglaufende unbekannte Person verfolgte, erhielt er einen Faustschlag ins Gesicht und der Unbekannte flüchtet zu Fuß weiter. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 175 cm großen und blassen Mann handeln, der zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover, eine dunkle Trainingshose und Sneakers trug. Hinweise zu dem Täter nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880 entgegen.

Kißlegg

Männer schlagen Frau

Eine 38-jährige Frau gab an, am Sonntagmorgen gegen 00:20 Uhr nach einer Fasnetsveranstaltung alleine durch den Schlosspark gelaufen zu sein. Hier traf sie auf eine Gruppe von nicht näher beschreibbaren und ihr unbekannten Männern. Diese hielten sie fest und schlugen ihr ins Gesicht, wodurch sie Nasenbluten bekam. Noch bevor sich die Frau in Behandlung zu einer Rettungswagenbesatzung begab, gingen die Männer in unbekannte Richtung flüchtig. Das Polizeirevier Wangen, Telefon 07522/9840 bittet um Zeugenhinweise zum Tatablauf und Hinweisen zu den Tätern.

