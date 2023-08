Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Flucht vor der Polizei führt zum Sturz

Emleben (ots)

Am Samstagabend sollte ein Kradfahrer in der Bahnhofstraße in Emleben einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 15-Jährige flüchtete, kam jedoch in einer anschließenden Kurve zu Fall. Hierbei verletzte er sich schwer. Grund für die Flucht vor der Polizei könnte der mangelnde Versicherungsschutz des Mopeds sowie die nicht vorhandene Fahrerlaubnis sein. Entsprechende Strafanzeigen erwarten den Jugendlichen. (dg)

