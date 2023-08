Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht Am Kummelkreuz

Nesse-Apfelstädt (ots)

Ein 51-Jähriger parkte seinen Pkw Mitsubishi im Kummelweg / Kornhochheimer Straße in Kornhochheim ab. Am Samstagabend zwischen 21:00 Uhr und 23:15 Uhr kollidierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug mit dem Mitsubishi und beschädigte diesen. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen zu diesem Vorfall werden gebeten, sich bei der Polizei in Gotha unter Telefon 03621/78-0 mit Angabe der Bezugsnummer 0216930/2023 zu melden. (dg)

