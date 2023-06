LPI-EF: Ladendiebin überführt

Landkreis Sömmerda (ots) - Gestern Mittag stellten Mitarbeiter eines Möbelhauses in Elxleben Beschädigungen an zwei Werbebannern fest. Innerhalb der letzten Woche hatten Unbekannte die 4,5 m x 8 m großen Werbeflächen mit einem unbekannten Werkzeug auseinandergeschnitten. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Bei der Polizeiinspektion Sömmerda wurde eine entsprechende Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

