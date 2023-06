LPI-EF: Werbeplanen zerschnitten

Landkreis Sömmerda (ots) - Eine 37-jährige Frau aus Weißensee erstattete am Mittwoch Strafanzeige bei der Polizei in Sömmerda. Zwischen dem 23.06.2023 und 25.06.2023 waren Unbekannte in ihr Wohnhaus gelangt und hatten das Schloss ihres Kellers aufgebrochen. Neben einem Fahrradrahmen stahlen die Täter ein Kinderfahrrad und Werkzeug im Gesamtwert von 2.500 Euro. (JN) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle Telefon: 0361 ...

mehr