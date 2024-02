Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg

Verdächtiger flüchtet - Polizistin bei Verfolgung verletzt

Bei einer routinemäßigen Fahrzeugkontrolle in der Schubertstraße ist am Freitag kurz nach 20 Uhr ein Fahrzeuginsasse zu Fuß vor der Polizei geflüchtet. Eine Streifenwagenbesatzung hatten den 46-jährigen Fahrer des Wagens gestoppt und dabei bei den beiden Mitfahrern auf der Rückbank deutlichen Marihuana-Geruch festgestellt. Als die Beamten die Tür öffneten, um weitere Maßnahmen durchzuführen, nahm einer der beiden Mitfahrer die Beine in die Hand. Eine Polizistin folgte dem Verdächtigen, stürzte und musste im Krankenhaus versorgt werden. Sie konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Den Flüchtigen konnten die Polizisten nicht mehr antreffen. Bei dem zweiten Mitfahrer fanden die Polizeibeamten keine verdächtigen Gegenstände. Die Ermittlungen zur Herkunft des Geruchs dauern an. Der 46-jährige Fahrer des Wagens muss indes mit einem Bußgeld rechnen, da er das Duo mutmaßlich gewerblich beförderte, ohne im Besitz der erforderlichen Erlaubnis zur Fahrgastbeförderung zu sein.

Weingarten

Autofahrer fährt unter Alkoholeinfluss

Mit einem empfindlichen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem mehrwöchigen Fahrverbot muss ein 43 Jahre alter Autofahrer rechnen, den eine Polizeistreife am heutigen Montag kurz nach Mitternacht im Stadtgebiet gestoppt hat. Den Beamten schlug deutlicher Alkoholgeruch entgegen, ein Atemtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Die Beamten untersagtem dem 43-Jährigen die Weiterfahrt und zeigten ihn an.

Wangen

Exhibitionist belästigt Frau

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Freitag kurz vor 8 Uhr an einer Bushaltestelle in der Straße "Am Engelberg" ereignet hat. Ein bislang unbekannter Mann, der zuvor offensichtlich aus einem Linienbus verwiesen worden war, sprach eine 20-jährige Fußgängerin an. Zunächst fragte er die junge Frau nach dem Weg, fasste sie dann jedoch an der Schulter an und versuchte sie zu küssen. Als die 20-Jährige weiterging, folgte ihr der Unbekannte und hielt sie immer wieder fest. Dabei entblößte er sich. Die Frau konnte den Tatverdächtigen wegstoßen und durch lautes Schreien vertreiben. Der Mann wird als 20 bis 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß und mit südländischem Aussehen beschrieben. Er hatte dunkle gelockte Haare und trug eine graue Jogginghose mit Schmutzantragungen, einen dunklen Hoodie und Turnschuhe. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Kriminalkommissariat Ravensburg melden.

Wangen

Radfahrer ohne Licht und alkoholisiert unterwegs

Knapp zwei Promille hatte ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer am Sonntag kurz nach 19 Uhr intus, als er von einer Polizeistreife wegen seiner fehlenden Beleuchtung gestoppt worden war. Eine Blutentnahme in einer Klinik und eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft waren die Folge. Sein Fahrrad musste der 59-Jährige stehen lassen.

Wolfegg

Senior wird Opfer von Betrügern

Opfer der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" ist am Freitag ein 71-Jähriger geworden. Dem Mann wurde von den falschen Polizisten telefonisch und im weiteren Verlauf über einen Messenger-Dienst vorgespielt, dass in der Nachbarschaft ein Raubüberfall stattgefunden habe und er nun seine Wertsachen in die Obhut der angeblichen Beamten geben solle. Die psychologisch geschulten Täter setzten den Mann mehrere Stunden derart unter Druck, dass dieser den Betrügern schließlich Schmuck und Bargeld im Wert von rund 50.000 Euro übergab. Der Betrug flog erst am Abend auf, als der 71-Jährige mit Familienangehörigen sprach. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die die Übergabe zwischen 15 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Alttanner Straße beobachtet haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

