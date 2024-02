Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fahndungsrücknahme - Vermisste Person leblos aufgefunden

Friedrichshafen / Bodenseekreis (ots)

Die 34-jährige Justina U., nach der die Polizei seit Anfang Januar auch unter Einbeziehung der Öffentlichkeit gefahndet hat, ist tot. Bereits am vergangenen Freitag wurde eine leblose Person im Uferbereich des Bodensees nahe der Rotach aufgefunden und von der Wasserschutzpolizei geborgen. Bei der Frau handelt es sich um die bis zuletzt Vermisste. Bei den kriminalpolizeilichen Ermittlungen, zu denen am Montagmorgen auch eine Obduktion gehörte, ergaben sich bislang keine Hinweise auf Fremdverschulden am Tod der Frau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell