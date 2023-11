Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wasenweiler: Verkehrsunfall mit Totalschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag den 12.11.2023 gegen 16:15 Uhr befuhr ein Autofahrer die K4995 in Richtung Wasenweiler. Im Verlauf der Linkskurve der Einmündung K4995 - L114 kam der Pkw alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum sowie einem dahinter aufgestellten steinernen Wegkreuz. Der Pkw wurde bei dem Unfallhergang um 180 Grad gedreht und kam im Ackergelände zum Stillstand. Das Steinkreuz wurde hierbei vollständig zerstört. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 45000,00 EUR. Der Fahrer wurde nicht verletzt.

