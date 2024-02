Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Polizisten stoppen betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Weil er, eigenen Angaben zufolge, acht bis zehn Bier getrunken hatte und sich im Anschluss mit einem E-Scooter auf den Heimweg machte, muss ein 35-Jähriger nun mit einer Anzeige rechnen. Beamte der Bundespolizei waren am Montagabend auf die Schlangenlinienfahrt des Roller-Fahrers aufmerksam geworden und kontrollierten den Mann. Weil eine Atemalkoholmessung den Verdacht bestätigte und über zwei Promille anzeigte, musste der 35-Jährige die hinzugerufenen Polizisten des Reviers Friedrichshafen in eine Klinik begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Überlingen

Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen gegen 0.45 Uhr im Bereich des Münsterplatzes ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung. Mehrere unbekannte Jugendliche oder junge Erwachsene sollen in Streit geraten sein, in dessen Verlauf ein 22-jähriger Beteiligter offenbar unvermittelt ins Gesicht geschlagen wurde. Dabei zog er sich der mit über zwei Promille deutlich alkoholisierte junge Mann eine stark blutenden Wunde zu. Erst rund 20 Minuten nach dem Vorfall wurde die Polizei informiert. Bis dahin waren die unbekannten Angreifer über alle Berge und konnten nicht mehr angetroffen werden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei weitere Zeugen der Auseinandersetzung, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden und rät dazu, bei derartigen Ereignissen umgehend und möglichst ohne zeitlichen Verzug die Polizei zu kontaktieren.

Überlingen

Zeugen nach Körperverletzung in Kneipe gesucht

Zeugen sucht die Polizei Überlingen nach einem Vorfall, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Lokal in der Schulstraße ereignet hat. Zwischen 23 Uhr und 3 Uhr sollen zwei Männer im Alter von 56 und 54 Jahren aufgrund vorangegangener Streitigkeiten aneinandergeraten sein. Wie jetzt bekannt wurde, trug der Jüngere bei der handfesten Auseinandersetzung offenbar eine schwerere Verletzung im Gesicht davon. Personen, die den Hergang der Handgreiflichkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Ermittler zu wenden.

Heiligenberg

Unachtsamkeit beim Überholen führt zu Unfall

Sachschaden forderte ein Unfall, der sich am Montag gegen 12.45 Uhr auf der L 201 bei Heiligenberg ereignet hat. Eine 33-jährige VW-Lenkerin setzte zum Überholen eines Vorausfahrenden an und übersah dabei den 63-jährigen Mercedes-Lenker, der ebenfalls zum Manöver angesetzt hatte und bereits links neben dem VW fuhr. Die Autos streiften sich seitlich, wobei an beiden Autos jeweils rund 4.000 Euro Sachschaden entstand. Es blieb beim Blechschaden, verletzt wurde niemand.

