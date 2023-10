Polizei Hamburg

POL-HH: 231020-3. Tataufklärung eines Raubmordes aus dem Jahr 1992

Hamburg (ots)

Zeiten: 12.03.1992 - 13.03.1992

Ort: Hamburg-Horn, Dahrendorfweg

Ein mutmaßliches Tötungsdelikt an einem 60-jährigen Mann in Horn aus dem Jahr 1992 gilt als aufgeklärt. Ein DNA-Treffer führte nun zu einem 53-jährigen Rumänen, welcher nach intensiven Ermittlungen in Großbritannien lokalisiert werden konnte. Gegen den Mann wurde vorgestern ein Haftbefehl vollstreckt.

Nachdem der damals 60-jährige Geschädigte nicht wie gewohnt an seinem Blumenstand am Hauptbahnhof erschienen war, fanden ihn Angehörige tot in seiner Wohnung in Hamburg-Horn.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) und der Staatsanwaltschaft Hamburg wurde der Blumenhändler in seiner Wohnung überfallen und hierbei zunächst geschlagen, geknebelt und gefesselt. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige die Wohnung des Geschädigten durchsucht und die Tageseinnahmen aus dem Blumengeschäft entwendet haben. Im Anschluss habe er den 60-Jährigen erdrosselt und war unerkannt geflüchtet.

Trotz intensiver Ermittlungen konnte die Tat damals zunächst nicht aufgeklärt werden.

In den Folgejahren wurden die gesicherten Spuren mehrmals erneut kriminaltechnisch untersucht und somit den technischen Neuerungen respektive den verbesserten Standards angepasst. Hierbei wurde eine fremde männliche DNA-Spur gesichert, welche im Mai 2023 zu einem Treffer in der italienischen Datenbank führte.

Weitere umfangreiche Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen den heute 53-jährigen Rumänen. Die Staatsanwaltschaft Hamburg erwirkte daraufhin beim Amtsgericht Hamburg einen Haftbefehl gegen den Mann.

Beamte der Zielfahndung (LKA 23) lokalisierten den Tatverdächtigen in Großbritannien, wo er am Mittwoch durch örtliche Polizisten verhaftet wurde. Die Auslieferung des Mannes steht noch aus.

Die Ermittlungen der Mordkommission und Staatsanwaltschaft dauern an.

