POL-HAM: Schmuck bei Wohnungseinbruch gestohlen

Hamm-Mitte (ots) - Unbekannte Diebe haben mit einem Trick am Freitagnachmittag, 9. Juni, an der Ostenallee die Tasche eines 80-Jährigen gestohlen. Der Hammer stieg gegen 17.30 Uhr in sein Auto und wollte gerade losfahren, als ein Mann plötzlich an die Fensterscheibe der Beifahrerseite klopfte. Der Unbekannte sprach den Senior an und fragte nach einem Schluck Wasser. Der 80-Jährige verneinte die Frage und fuhr davon. ...

