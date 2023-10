Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bombendrohung gegen Astrid-Lindgren-Schule in Mainz

Mainz (ots)

Wie der Polizei heute Morgen gegen 08:20 Uhr bekannt wurde, erhielt die Astrid-Lindgren-Schule in Mainz in der John-F.-Kennedy-Straße 5 per Mail eine Bombendrohung für den heutigen Tag.

Daher befinden sich aktuell Einsatzkräfte der Polizei vor Ort und durchsuchen das Gelände nach verdächtigen Gegenständen. Vorsichtshalber wurde auch die Dr. Martin-Luther-King-Schule in der John-F.-Kennedy-Straße 7 geräumt.

Die Schüler werden derzeit außerhalb des Gebäudes durch die Schulleitung gesammelt und betreut. Der Schulbetrieb wird für den heutigen Tag, in Abstimmung mit der Schulleitung, eingestellt.

Die Ermittlungen zu Urheber und Hintergründen der E-Mail dauern an und sind Gegenstand der durch die Kriminalpolizei aufgenommenen Ermittlungen. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen wird der oder die Verantwortliche mit Schadensersatzforderungen rechnen und möglicherweise auch für die Kosten des Einsatzes aufkommen müssen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell