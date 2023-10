Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchtes Tötungsdelikt Roxheim - Absuche nach Tatmittel erfolgreich -Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des PP Mainz-

Mainz (ots)

Am heutigen Mittwoch, dem 04. Oktober, suchten Einsatzkräfte des PP Mainz, sowie des Polizeipräsidiums für Einsatz, Logistik und Technik das Kerbegelände und die weitere Umgebung in Roxheim nach dem bis dato nicht aufgefundenen Tatmittel ab. Das vermeintliche Tatmittel, ein Messer, konnte in einer fußläufigen Entfernung zum Tatort aufgefunden werden. Es wurde spurenschonend sichergestellt und wird in der Folge durch Kriminaltechniker untersucht werden. Die Ermittlungen werden weiterhin im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz durch das K11 der Kriminaldirektion Mainz geführt. Zeugen, welche sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell