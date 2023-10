POL-PPMZ: Mainz - 43 Neue im Polizeipräsidium Mainz begrüßt

Mainz (ots) - Am Freitagmorgen stürzte eine 49-Jährige in einem Linienbus der Mainzer Mobilität und erlitt dabei Verletzungen. Der Unfall wurde am Freitagabend der Polizei mitgeteilt. Um 7:27 Uhr, am Freitag, 29.09.23 fuhr der Fahrer eines Busses der Linie 80 in Laubenheim am Bahnhof an. Die gerade erst zugestiegene 49-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt noch nicht und verlor dabei das Gleichgewicht. Hierdurch stürzte ...

