Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Diebstahl von Einrichtungsgegenständen bei Wohnungseinbruch

Mainz - Innenstadt (ots)

Am Montagmorgen meldete ein 50-jähriger Mainzer, dass am zurückliegenden Wochenende in seine Wohnung in der Emmerich-Josef-Straße, im 3.Stock eines Mehrfamilienhauses eingebrochen wurde. Es wurden dabei Einrichtungsgegenstände gestohlen.

Verwundert teilte der betroffene Mann gegenüber der Polizei mit, dass er vom 29.09.-02.10.2023 verreist war und ihm bei der Heimkehr ein offenstehendes Fenster aufgefallen war. Offenbar hatten sich Täter über die Wohnungstür Zugang zur Wohnung verschafft und u.a Lampen und Stühle entwendet. Ein genauer Schadenswert konnte noch nicht beziffert werden. Durch die Beamten des Altstadtreviers wurde am Tatort eine Spurensuche durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Mainz.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

