Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: 84-jähriger Mann vermisst

Mengen / Landkreis Sigmaringen (ots)

Seit dem Nachmittag des Donnerstag, 01.02.24, wird der 84-jährige Kurt S. aus Mengen vermisst. Er wurde an dem Tag zuletzt gegen 14 Uhr an seiner Wohnanschrift gesehen und ist seitdem verschwunden. Möglicherweise ist er von einem Spaziergang nicht mehr zurückgekehrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Gesuchte aufgrund seines Gesundheitszustands in einer hilflosen Lage befindet. Da polizeiliche Suchmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber und Personenspürhunde beteiligt waren, bislang nicht zum Erfolg geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Vermisste ist etwa 168 cm groß und schlank. Er ist Brillenträger, hat eine Halbglatze mit grauem Haar, einen grauen Schnauzbart und geht in gebückter Haltung. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich eine Bluejeans, eine grün-braune Jacke und eventuell eine dunkle Baskenmütze.

Ein Lichtbild des Mannes ist unter dem nachfolgenden Link im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg einsehbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/mengen-vermisstenfahndung/

Personen, denen der Gesuchte seit gestern Nachmittag aufgefallen ist oder die Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort geben können, werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell