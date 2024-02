Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Unfall fordert Sachschaden

Beim Zusammenstoß zweier Autos am Mittwoch gegen 15.45 Uhr im Kreisverkehr Hochstraße/Industrieweg entstand rund 5.000 Euro Sachschaden. Eine 62 Jahre alte Ford-Lenkerin war stadteinwärts unterwegs und übersah aus unbekannten Gründen den Toyota eines vorfahrtsberechtigten 61-Jährigen, der bereits im Kreisverkehr fuhr. Es blieb beim Blechschaden.

Friedrichshafen

Falscher Bankangestellter entlockt Senior Ersparnisse

Der Betrugsmasche eines falschen Bankangestellten ist in den vergangenen Tagen ein Senior aus dem Bereich Friedrichshafen aufgesessen. Dem 83-Jährigen wurde über Telefon mitgeteilt, dass es ein Problem mit seinem Konto gäbe und bereits unberechtigte Abbuchungen durchgeführt wurden. Im weiteren Gesprächsverlauf schaffte es der unbekannte Anrufer, der sich als Angestellter seiner Bank ausgab, durch geschickte Gesprächsführung das Vertrauen des Mannes zu gewinnen. In weiteren Telefonaten wurde der Senior dann angewiesen, Rückbuchungen zu bestätigen und vorgemerkte Buchungen mittels TAN-Eingabe zu verifizieren. Wie dem 83-Jährigen erst im Nachgang bewusst wurde, ermöglichte er dadurch mehrere Abbuchungen in Höhe von knapp 20.000 Euro. Erst als er sich bei seiner Hausbank erkundigte, flog der Betrug auf. Nun ermittelt die Polizei in dieser Sache und rät abermals zu einem gesunden Maß an Misstrauen, wenn es um die Angabe von persönlichen Daten und Konto-Informationen am Telefon geht. Niemals klären Kreditinstitute derartig wichtige Vermögensangelegenheiten am Telefon. Hinweise zum Thema Betrug finden sich im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .

Friedrichshafen

Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 34-jähriger Mann rechnen, den Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Mittwochmorgen im Stadtgebiet kontrolliert haben. Der Mann hatte die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich gezogen, als dieser unerwartet flott mit einem E-Scooter durch die Löwentaler Straße fuhr. In der darauffolgenden Kontrolle stellten die Streifenbeamten fest, dass der Roller modifiziert worden war, rund 50 km/h auf den Tacho brachte und darüber hinaus nicht versichert war. Der 34-jährige Fahrer, der keine erforderliche Fahrerlaubnis vorweisen konnte, war zudem mit über 1,1 Promille deutlich alkoholisiert. Für den 34-Jährigen folgte eine Blutentnahme im Krankenhaus, seinen E-Scooter stellten die Polizisten sicher. Ihm drohen nun diverse Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft.

Überlingen

"Pitbike"-Fahrer erwartet Anzeigen

Weil er unerlaubt mit einem motorisierten Zweirad in Überlingen unterwegs war, ermittelt die Polizei gegen einen 27-Jährigen. Die Beamten kontrollierten den Fahrer des sogenannten "Pitbike" und brachten dabei schnell in Erfahrung, dass der Mann weder eine gültige Fahrerlaubnis hat, noch das Motorrad über eine Betriebserlaubnis oder eine Versicherung verfügte. Weil an Ort und Stelle nicht geklärt werden konnte, wie schnell das Zweirad fährt, beschlagnahmten die Polizisten die Maschine für weitere Überprüfungen. Den 27-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen.

Uhldingen-Mühlhofen

Dutzende Fahrräder gestohlen - Mann im Verdacht

Weil er im Verdacht steht, für mehrere Diebstähle verantwortlich zu sein, ermittelt der Polizeiposten Meersburg gegen einen 23 Jahre alten Mann. Bereits ab dem zweiten Halbjahr 2022 soll der Tatverdächtige insbesondere im Bereich Unteruhldingen und Oberuhldingen E-Scooter, zum Teil hochpreisige Fahrräder und Pedelecs sowie Fahrradzubehör gestohlen haben. Die Polizei kam ins Spiel, als aufgefallen war, dass im näheren Umfeld der Wohnadresse des Mannes vermehrt gestohlene Fahrräder aufgefunden wurden. Umfangreiche Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des Mannes. Bei einer Durchsuchung Ende des vergangenen Jahres in dessen Wohnräumlichkeiten fanden die Polizisten diverses Fahrradzubehör, Taschen und Werkzeug. Insgesamt wird dem 23-Jährigen vorgeworfen, an etwa 50 Diebstählen zumindest beteiligt gewesen zu sein. Er wurde nun entsprechend bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

