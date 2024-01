Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Fahrzeugbrand

Mutmaßlich durch einen technischen Defekt ist am frühen Mittwochmorgen gegen 4 Uhr im Fasanenweg ein Opel in Brand geraten und vollständig zerstört worden. Beim Einparken in eine Garage hatte der Fahrer bereits Qualm aus dem Motorraum wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Bei deren Eintreffen stand das Fahrzeug im Vollbrand, das Feuer griff auch in Teilen auf die Garagen über. Die Flammen konnten schließlich schnell gelöscht werden. Während der Schaden an den Garagen auf rund 10.000 Euro beziffert wird, liegen zum Wert des Fahrzeugs keine Informationen vor. Verletzt wurde niemand.

Baienfurt

In Betriebsgebäude eingebrochen

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Betriebsgebäude oberhalb der Kichachstraße ein. Nach Eintreten einer Zauntüre schlug er ein Fenster des Gebäudes ein und durchsuchte im Inneren mehrere Schubladen einer Werkbank. Letztendlich entwendete er nach bisherigen Erkenntnissen einen Hammer. Möglicherweise stammt auch ein frisches Graffiti an einer der Gebäudeseiten von dem Unbekannten. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 0751/803-6666.

Wangen im Allgäu

Mit Nacktaufnahmen erpresst

Nachdem er im Glauben an einen Flirt Nacktaufnahmen von sich an eine unbekannte Chatpartnerin im Internet verschickt hatte, wurde ein 49-Jähriger mit diesen Fotos erpresst. Nach der Drohung, die Aufnahmen auch an Minderjährige weiterzuleiten und danach das FBI darauf aufmerksam zu machen, leitete der Geschädigte in mehreren Transaktionen insgesamt einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag an die unbekannten Täter mittels Guthabenkarten weiter, bevor er sich an die Polizei wandte. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts der Erpressung und weist in diesem Zusammenhang abermals auf diese unter dem Namen "Sextortion" bekannte Masche hin. Weitere Informationen dazu und auch, wie man sich in diesen Fällen vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de.

Bad Wurzach

Pkw zerkratzt

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagabend im Zeitraum zwischen 17.30 und 19.30 Uhr einen in der Marktstraße geparkten BMW zerkratzt. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

A 96 / Leutkirch

Deutlich überladen

Deutlich überladen war ein Klein-Lkw, der von einer Streifenwagenbesatzung der Verkehrsdienst-Außenstelle Kißlegg am Dienstagmittag an der Ausfahrt Leutkirch-West kontrolliert wurde. Wie die Beamten feststellten, war das zulässige Gesamtgewicht des Fahrzeugs von 3,5 Tonnen um mehr als eine Tonne (rund 33%) überschritten. Dem 55-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, gegen ihn wurde eine Ordungswidrigkeitenanzeige erstattet.

A 96 / Aichstetten

Kontrolle endet mit Anzeigen

Die polizeiliche Kontrolle eines ukrainischen Pkw-Lenkers endete am Dienstagnachmittag bei Aichstetten mit mehreren Anzeigen. Der 26-jährige Fahrer zeigte den Beamten lediglich das Foto eines angeblichen ukrainischen Führerscheins vor und gab an, dass das Original im Krieg vernichtet worden sei. Wie sich jedoch im Laufe der weiteren Abklärungen herausstellte, dürfte es sich bei dem Dokument auf dem Foto mutmaßlich um eine Fälschung gehandelt haben. Außerdem wurde festgestellt, dass dem 26-Jährigen aktuell in Deutschland die Fahrerlaubnis aufgrund einer Verkehrsstraftat vorläufig entzogen wurde und dass für das von ihm benutzte Fahrzeug derzeit kein Versicherungsschutz besteht. Er gelangt somit wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Verdachts der Urkundenfälschung zur Anzeige.

Amtzell

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Zwei Verletzte sowie einen Gesamtsachschaden von rund 22.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr auf der B 32 an der Autobahnauffahrt Wangen-West. Der 38-jährige Lenker eines Ford C-Max wollte von Wangen kommend nach links auf die Autobahnauffahrt abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Ford S-Max eines 84-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurde der Unfallverursacher schwer und der 84-Jährige eher leicht verletzt. Beide brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs sucht die Verkehrsdienst-Außenstelle Kißlegg Zeugen der Kollision und bittet diese, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Blitzenreute

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro stellte eine Autofahrerin an ihrem Porsche fest, nachdem sie diesen am Montag zwischen 17.15 Uhr und 18.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Blitzenreuter Steige abgestellt hatte. Offensichtlich hatte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Wagen touchiert und war anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

