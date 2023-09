POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich des Fußballspiels des Greifswalder FC gegen BFC Dynamo Berlin

PR Grimmen (ots) - Am 03.09.2023, 11:25 Uhr wurde der Polizei ein brennender Schuppen in der Ortslage Richtenberg,Scheunenweg gemeldet. Die eingesetzten Kräfte der Polizei und Feuerwehr stellten bei Eintreffen fest, dass der Holzschuppen(L 10m x B 2,50m) teilweise in Brand geraten war. Die Feuerwehren aus Richtenberg und Wolfshagen waren mit 26 Kameraden im Löscheinsatz. Der Schuppen wurde durch das Feuer schwer ...

