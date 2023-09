Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrer eines PKW unter erheblicher Einwirkung von Alkohol in Ferdinandshof festgestellt, LK VG

PR Ueckermünde (ots)

Am Sonntag, gegen 10:05 Uhr teilte ein aufmerksamer Zeuge über den Notruf der Polizei einen schwarzen PKW mit Göttinger Kennzeichen mit, welcher sich in Ferdinandshof von der Straße der Freundschaft aus in Richtung der Bahnhofstraße bewegte. Der Zeuge berichtete von einem torkelnden Mann der in seinen PKW stieg und losfuhr. Die kurz danach eintreffenden Polizeibeamten des Polizeireviers Ueckermünde konnten den Fahrzeugführer ausfindig machen. Die Person konnte als der Fahrzeugführer identifiziert werden. Eine Überprüfung des 41-jährigen Fahrers ergab, dass dieser unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,89 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrzeugführer, der deutscher Staatsbürger ist, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss erstattet. Personen - oder Sachschaden war nicht entstanden. Die Polizei möchte sich an dieser Stelle bei dem aufmerksamen Zeugen bedanken.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

