Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Scheer

Ohne Führerschein und unter Drogen am Steuer

Ohne Führerschein und unter Drogen hat sich ein 36-Jähriger hinters Steuer gesetzt, der am Montagabend in der Mengener Straße in eine Polizeikontrolle geraten ist. Bei der allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Autofahrer bereits seit rund acht Jahren nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist, den er aufgrund seines Drogenkonsums entzogen bekommen hat. Auch die Neigung zum Betäubungsmittel scheint sich nicht gebessert zu haben. Ein Drogenvortest schlug positiv auf Marihuana und Kokain an. Den 36-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel.

Hausen im Tal / Kreenheinstetten

Unbekannte beschädigen Pkw

Auf etwa 1.500 Euro wird der Sachschaden beziffert, den Unbekannte am Sonntagnachmittag zwischen 13 Uhr und 15.30 Uhr an einem Pkw angerichtet haben, der an der L 196 zwischen Hausen im Tal und Kreenheinstetten geparkt war. Die Täter warfen offensichtlich einen Stein auf die Frontscheibe des Wagens, spuckten auf diesen und überzogen den Wagen stellenweise mit einer unklaren klebrigen Flüssigkeit. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise von Personen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Bingen

Riskantes Überholmanöver führt zu Sachschaden

Ein riskantes Überholmanöver hat am Montagvormittag auf der Kreisstraße zwischen Inneringen und Bingen zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden geführt. Eine 42 Jahre alte Mercedes-Fahrerin hatte trotz unklarer Verkehrslage zum Überholen eines Sattelzugs angesetzt. Eine entgegenkommende VW-Fahrerin musste abbremsen und wich nach rechts auf den Grünstreifen aus, um eine Kollision zu vermeiden. Als die 42-Jährige die Situation erkannte, versuchte auch diese, wieder hinter dem Sattelzug einzuscheren, wobei sie den Auflieger touchierte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, an dem Mercedes sowie am Auflieger entstand Sachschaden in Höhe von jeweils etwa 1.000 Euro. Die VW-Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Gegen die Überholende wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Bad Saulgau

Nach Böllerwurf auf Einsatzkräfte ¬¬- Polizei durchsucht bei Tatverdächtigem

Nachdem Feuerwehrleute an Neujahr bei Löscharbeiten in der Kaiserstraße offenbar gezielt mit einem Feuerwerkskörper beworfen worden waren (wir berichteten), haben Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau zwischenzeitlich gegen drei junge Männer ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Bei einer Wohnungsdurchsuchung in den vergangenen Tagen beschlagnahmten die Beamten bei einem 17-Jährigen, der die Tat gefilmt haben soll, ein Mobiltelefon.

Anhand der aus dem Video gewonnenen Erkenntnisse stehen zwei mit ihm befreundete junge Männer im Alter von 17 und 19 Jahren im Verdacht, den Feuerwerkskörper gezündet und auf die Einsatzkräfte geworfen zu haben.

Inwiefern sich der Filmende mit strafbar gemacht hat, wird nun im Rahmen des Ermittlungsverfahrens geprüft.

Bei dem verletzten Feuerwehrmann dürften den bisherigen Erkenntnissen zufolge glücklicherweise keine bleibenden Schäden zu erwarten sein.

Wie die gesicherten Video-Dateien nahelegen, fiel das Trio in der Silvesternacht offenbar gleich mehrmals durch die unsachgemäße Verwendung von Feuerwerkskörpern auf. Unter anderem sollen sie eine Rakete gezielt in Richtung des örtlichen Polizeireviers gezündet haben. Zu einer konkreten Gefährdung kam es hierbei glücklicherweise nicht.

Unsere Meldungen vom 01.01.2024

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5682817

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5682812

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell