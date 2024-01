Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Vechta - Polizeieinsatz auf der A 1

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Donnerstag, 25.01.2024, gegen 13:51 Uhr meldete ein Anwohner, dass soeben ein Pkw an der Straße Am Bergkeller vorgefahren sei. Man habe eine weibliche Person in das Fahrzeug gezogen und sich mit dem Pkw von der Örtlichkeit entfernt. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten überörtlichen Fahndung nach dem Pkw und seinen Insassen konnte dieser durch Kräfte der Polizei auf der A1 angetroffen werden. Der Fahrzeugführer sowie sein Insasse wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Hintergründe sind derzeit noch völlig ungeklärt. Das zuständige Fachkommissariat hat unverzüglich die Ermittlungen aufgenommen. Es wird nachberichtet.

