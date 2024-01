Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl/Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Mittwoch, 24.01.2024, gegen 14:55 Uhr, kam es in einem Drogeriemarkt, an der Straße Am Hafen, zu einem Ladendiebstahl. Der 26-jährigeTatverdächtige floh aus dem Geschäft, konnte im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch angetroffen werden. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand. Gegen ihn wurden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet.

