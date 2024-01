Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Einbruch in Bus

Zwischen Dienstag, 23.01.2024, gegen 18.00 Uhr und Mittwoch, 24.01.2024, um 06.20 Uhr, wurde durch unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Busses eingeschlagen und eine Telefonsprecheinrichtung entwendet. Der Bus stand zur Tatzeit auf dem Busbahnhof "Am Sportplatz". Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 550 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/939420) entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 24.01.2024, gegen 18:35 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Cloppenburg mit einem Pkw die Bether Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell