Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen - Diebstahl von Pflanzenschutzmittel

Im Zeitraum von Montag, 22.01.2024, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 23.01.2024, 07:40 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Betriebsgelände an der Calhorner Straße und entwendeten dort diverse Pflanzenschutzmittel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Essen - Opferstock aufgebrochen

Im Zeitraum von Montag, 22.01.2024, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 23.01.2024, 08:05 Uhr, brachen unbekannte Täter den Opferstock einer Kirche an der Kirchstraße auf und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Essen - Diebstahl aus Tankstellengelände

Am Mittwoch, 24.01.2024, um 02:06 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Tankstelle an der Löninger Straße, brachen ein Fenster auf und entwendeten diverses Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (Tel.: 05434/92470-0) entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 23.01.2024, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann aus Garrel mit einem Pkw zum wiederholten Male den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Dienstag, 23.01.2024, gegen 08:41 Uhr, befuhr eine 47-jährige Frau aus Hamburg mit ihrem Pkw die B213, OT Hoheging. Sie beabsichtigte in Höhe der Straße Stocksbusch nach links abzubiegen. Dies bemerkte ein 29-jähriger Mann aus Oldenburg zu spät, es kam zum Zusammenstoß, bei welchem der Oldenburger leicht verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Der Gesamtschaden wird auf rund 33.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell