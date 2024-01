POL-CLP: Bedeutender Ermittlungserfolg im Landkreis Vechta - Polizei nimmt Geldabholer einer Wahrsager-Hotline fest

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl eines E-Bike-Displays Am Samstag, 20. Januar 2024, zwischen 14.20 Uhr und 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Bahnhofstraße das CUBE-Display vom E-Bike eines 40-Jährigen aus Lohne. Das E-Bike war im Tatzeitraum am Lohner Bahnhof abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter Tel.: (04442) 808460 entgegen. Neuenkirchen-Vörden - ...

