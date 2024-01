Cloppenburg/Vechta (ots) - Visbek - Körperverletzung Am Sonntag, 21. Januar 2024, gegen 5.00 Uhr, soll eine bislang unbekannte, männliche Person einem 22-jährigen, männlichen Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zu dieser Zeit hatte sich das Opfer in einem Lokal in der Astruper Straße aufgehalten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen. Vechta - Dieseldiebstahl Am ...

