Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Körperverletzung

Am Sonntag, 21. Januar 2024, gegen 5.00 Uhr, soll eine bislang unbekannte, männliche Person einem 22-jährigen, männlichen Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zu dieser Zeit hatte sich das Opfer in einem Lokal in der Astruper Straße aufgehalten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Vechta - Dieseldiebstahl

Am Samstag, 20. Januar 2024, zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr, sollen bislang unbekannte Personen auf ein Firmengelände in der Oldenburger Straße eingedrungen sein. Hier entwendeten sie aus einem LKW-Tank Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Einbruch in eine Scheune

In der Zeit zwischen Samstag, 20. Januar 2024, 17.00 Uhr und Sonntag, 21. Januar 2024, 14.50 Uhr, brachen bislang unbekannte Personen in eine Scheune in der Bünner Wohld ein und entwendeten mehrere Geräte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - Sattelzug entwendet

In der Zeit zwischen Samstag, 20. Januar 2024, 23.00 Uhr und Sonntag, 21. Januar 2024, 02.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen Sattelzug mit Kühlauflieger, welcher im Gewerbering stand. Das Fahrzeug wurde zwischenzeitlich im Landkreis Osnabrück wieder aufgefunden. Ein Tatverdächtiger konnte jedoch nicht festgestellt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Brand

Am Sonntag, 21. Januar 2024, gegen 18.00 Uhr, wurde der Polizei ein Brand in der Straße Am Stickteich gemeldet. Hier war es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand im Bereich eines dortigen Wohnhauses gekommen. Das Feuer bereitete sich auf einen Teil des Dachstuhls aus. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich der Bewohner nicht im Haus. Die Freiwillige Feuerwehr löschte das Feuer. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe einer fünfstelligen Summe.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, um 22.30 Uhr befuhr ein 40-Jähriger aus Damme die Lindenstraße mit einem Transporter, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell