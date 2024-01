Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung aus Anlass einer Versammlung in Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Sonntag dem 21.01.2024 in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr, fand auf dem Europaplatz in Vechta eine Versammlung zum Thema "Demokratie verteidigen" statt. Die Versammlung wurde in den sozialen Medien und den örtlichen Printmedien beworben. Während der gesamten Kundgebung befanden sich ca. 2000 Personen auf dem Europaplatz. Aufgrund des großen Zulaufs der Versammlungsteilnehmer musste der Sperrbereich erweitert werden. Aus diesem Grund wurde die Burgstraße und die Große Straße im Bereich Bremer Tor durch ein Polizeifahrzeug bzw. durch das städtische Pollersystem gesperrt. Auch wurde die Kundgebung von vielen Besuchern aufgesucht, sodass insgesamt von annähernd 2500 Personen vor Ort ausgegangen werden muss. Insgesamt verlief die Versammlung störungsfrei.

