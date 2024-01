Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung für den Landkreis Vechta vom 20./21.01.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 20.01.2024, um 14.45 h fuhr eine 20-jährige aus Vechta mit ihrem Pkw von der Petersburger Straße in den Kreisverkehr der Falkenrotter Straße. Beim Herausfahren in Rtg. Bakum verlor sie die Kontrolle über den Pkw und stieß zunächst links gegen eine Umrandung einer Verkehrsinsel. Anschließend kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden.

Bakum - Trunkenheit im Verkehr

Am 20.01.2024 um 22:15 Uhr wurde im Rahmen einer Streifenfahrt ein PKW in einem Graben an der Harmer Straße in Bakum festgestellt. Bei einem vor Ort angetroffenen 32-jährigen Mann bestand der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,00 Promille. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein beschlagnahmt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen.

Goldenstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 19.01.2024 um 13:10 Uhr befahren ein 28-jähriger aus Goldenstedt sowie ein 24-jähriger aus Goldenstedt die Bruchweidenstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Verkehrsbedingt müssen beide Pkw halten. Dies übersieht eine 27-jährige Goldenstedterin und fährt mit ihrem Pkw auf den erstgenannten Pkw auf. Dieser wiederum wird auf den zweitgenannten Pkw geschoben. Durch den Aufprall verletzt sich der 28-jährige leicht und wird mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An den drei Fahrzeugen entsteht Sachschaden, alle Fahrzeuge bleiben fahrbereit.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am 18.01.2024 zwischen 15:00 und 18:30 Uhr befindet sich der PKW (Skoda Octavia in schwarz) abgestellt auf dem Parkplatz der Volksbank in Vechta / Falkenrotter Straße. Bei der Heimkehr wird durch den Eigentümer festgestellt, dass sich ein Unfallschaden an der hinteren Stoßstange des PKW befindet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzten.

